UFFICIALE, il bomber viene squalificato: salterà il match decisivo

La squalifica del bomber è una pessima notizia per la sua squadra, che non potrà contare su di lui nel match decisivo: il motivo è davvero particolare

Nel calcio, la copertina è spesso degli attaccanti, anzi dei bomber, coloro che hanno su di sé il peso di spingere i palloni decisivi in rete e la gloria delle copertine, se le cose vanno bene. In questo caso, non è andata esattamente così, anzi una scelta piuttosto rischiosa da parte del perno offensivo della squadra gli è costata caro, e così anche a tutto il club.

Questa volta siamo in Puglia e vi stiamo raccontando di ciò che è successo nello spareggio promozione di Eccellenza tra Ugento Calcio e AS Bisceglie. La partita è terminata 4-0 in favore dei salentini, ma non è tanto questo ad aver conquistato la cronaca locale, e poi nazionale, ma la squalifica del bomber Antonio Pignataro, proprio in forza al Bisceglie.

Aveva subito un precedente stop da scontare proprio in questa partita, ma pare che abbia preso parte al riscaldamento e sia entrato anche negli spogliatoi a fine primo tempo. Le conseguenze per lui sono state immediate e piuttosto pesanti per la società.

Eccellenza, il bomber squalificato per… non aver rispettato la squalifica

Almeno è questo che si legge nel comunicato della LND Puglia e che ha portato a una nuova decisione che avrà scatenato la furia di Pignataro. Infatti, è stato nuovamente squalificato per un turno e, dunque, non potrà prendere parte agli spareggi nazionali di Eccellenza, validi per un posto in Serie D.

La partita si disputerà il prossimo 26 maggio e vedrà protagonista, oltre al Bisceglie, anche la vincente tra Vigor Lamezia e Cittanova, senza il bomber. Per i tifosi è un idolo, per lo spogliatoio un punto di riferimento, ma soprattutto un calciatore in grado di capitalizzare la mole di gioco dei compagni e segnare con facilità.

Per lui parlano i numeri: ha segnato 23 reti in stagione, di cui 21 in campionato e due in Coppa Italia. I pugliesi non demordono e vogliono la promozione, ma senza il loro bomber titolare sarà di sicuro un po’ più difficile.