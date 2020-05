CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER WILLIAN / Tra i nomi pesanti nella lunga lista dei calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno (salvo deroghe di cui ancora non si ha notizia) spicca sicuramente quello del brasiliano Willian. Classe '88, da sette anni a Londra, per l'ex Anzhi e Shakhtar Donetsk potrebbe essere l'estate dell'addio. A caccia dell'ultimo contratto importante della carriera, nelle scorse settimane Willian è stato offerto anche a Juventus, Inter e Roma.

Risposta fredda all'inizio, in attesa di capirne di più anche sulle intenzioni del calciatore che, nel frattempo, è tornato a parlare lanciando segnali sul suo futuro.

Durante un'intervista sul canale Youtube 'Desimpedidos' infatti, Willian rispondendo alla domanda su dove giocherà la prossima stagione ha annunciato: "Non lo so. Mi piace Londra e anche alla mia famiglia, stiamo bene. Tuttavia questa è una domanda di cui non so ancora la risposta. Se rimarrò al Chelsea, se mi trasferirò in un'altra squadra di Londra o se lascerò l'Inghilterra. Tutto può succedere". Secondo la stampa inglese l'ipotesi di un addio ai 'Blues' prende sempre più quota, mentre Juventus e Inter in particolare sono in ascolto, con i nerazzurri che potrebbero avere il vantaggio di un rapporto migliore tra il tecnico Conte e Willian rispetto a quello del brasiliano con lo juventino Sarri. Attenzione però al Tottenham che su input di José Mourinho fa sul serio.