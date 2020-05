Calciomercato Atalanta, Gollini 'snobba' Milan e Mourinho

CALCIOMERCATO ATALANTA GOLLINI / Il futuro è nerazzurro per Pierluigi Gollini. Grande protagonista dell'Atalanta da Champions, il portiere classe '95 ha attirato le attenzioni di tanti grandi club, tra cui in particolare nell'ultimo periodo sono stati segnalati Milan e Tottenham. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però, Gollini non ha dubbi e sul mercato è chiaro: "A parte che sarà molto influenzato dalla situazione, io al mercato non ho mai pensato, e figuriamoci ora: sarebbe una mancanza di rispetto per l'Atalante e Bergamo.

Essere apprezzato fa piacere, ma non smuove dentro di me certi sentimenti: mi sento molto legato alla famiglia Atalanta, e ancora di più a Bergamo in questo momento. Non scelgo fra l'Italia e l'Inghilterra: scelgo Bergamo. È la cosa più giusta e quella che sento". Messaggio forte e chiaro.

