JUVENTUS DYBALA ORIANA SABATINI CORONAVIRUS/ Dopo la notizia fatta da circolare dal 'Chiringuito' sulla positività di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, fidanzata dell'attaccante argentino della Juventus, ha voluto fare ulteriore chiarezza ai microfoni di 'Canal 9': "Non è nuovamente positivo, deve soltanto aspettare. Non sappiamo da dove siano arrivate queste notizie, da noi non sono uscite.

Così come abbiamo parlato della nostra positività, vi racconteremo anche della negatività". Per le ultime notizie sull'emergenza Coronavirus---> clicca qui!

Lady Dybala ha poi aggiunto: "A me è risultato negativo, ma non siamo ancora sicuri al 100%. Siamo in attesa come tutti gli altri, parleremo quando avremo delle certezze".