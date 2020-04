JUVENTUS CORONAVIRUS DYBALA / Aggiornamento ore 10.30 - Stando a quanto filtra dal club bianconero, la Juventus darà comunicazioni ufficiali su Dybala soltanto quando ci sarà la negatività completa del giocatore al Covid-19, come accaduto in precedenza per Matuidi e Rugani. Nell'ultimo tampone effettuato dall'argentino - come appreso dalla nostra redazione - la carica virale registrata è stata molto bassa, con il numero dieci che nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi test per certificare la negatività al coronavirus.

Ore 9.40 - Non sarebbe finito l'incubo coronavirus per Paulo Dybala. A 39 giorni dal primo contagio, il fantasista della Juventus sarebbe risultato nuovamente positivo al tampone come riporta dalla Spagna il 'Chiringuito de Jugones'.

Il numero 10, in attesa di comunicazioni dalla società bianconera, al quarto tampone non sarebbe ancora guarito dal Covid-19.

Dybala, se la notizia venisse confermata, dovrà quindi prolungare la propria quarantena e sottoporsi nei prossimi giorni a nuovi controlli in attesa della negatività. L'argentino, che risulta asintomatico, è in buone condizioni e di recente è tornato anche ad allenarsi quotidianamente a casa.

Juventus, Dybala nuovamente positivo al coronavirus

A differenza dei compagni di squadra Matuidi e Rugani, risultati totalmente negativi al tampone di controllo due settimana fa, Dybala dovrà aspettare ancora per la completa guarigione prima tornare in campo e riprendere gli allenamenti, in attesa sempre che le parti competenti diano il via libera per la ripresa delle competizioni calcistiche.

Mirko Calemme e Giorgio Musso