Cartellino pesante in Juventus-Milan: salta il prossimo match

La Juventus ospita il Milan nel match di cartello della 34° giornata di Serie A: giallo pesante nel primo tempo, sarà squalificato nel prossimo turno

Termina a reti bianche il primo tempo di Juventus-Milan, con Sportiello decisivo nel recupero della prima frazione sulla velenosa punizione dal limite calciata da Vlahovic.

L’esperto portiere rossonero ha trovato una maglia da titolare all’ultimo momento per l’infortunio nel riscaldamento occorso al titolare Maignan, con il francese bloccato da un risentimento all’adduttore della coscia. Difesa del Milan già falcidiata dalle assenze, vista la contemporanea assenza per squalifica nel pacchetto arretrato di Theo Hernandez, Tomori e capitan Calabria. Pioli ha dovuto un po’ reinventare il proprio scacchiere difensivo con Yunus Musah arretrato sulla linea a quattro davanti Sportiello. Il duttile nazionale statunitense sta agendo da terzino destro, con uno svarione sul finire del primo tempo che poteva costare caro al ‘Diavolo’.

Musah ha trattenuto platealmente Vlahovic che si stava involando verso l’area del Milan, rimediando l’ammonizione da parte dell’arbitro Mariani. Cartellino pesante per il classe 2002 che era diffidato e per squalifica salterà il prossimo match di campionato contro il Genoa. Pioli si ritroverà quindi senza un elemento prezioso come Musah per la sfida in programma domenica pomeriggio a San Siro.