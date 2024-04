Piove sul bagnato per Pioli: un altro big va KO prima di Juve-Milan

Milan falcidiato dalle assenze nel big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus: un titolarissimo fuori per infortunio nel riscaldamento

Nuova tegola per Stefano Pioli a pochi minuti dal fischio d’inizio del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, terza in classifica e distante cinque punti dal Milan.

La squadra rossonera, già falcidiata dalle assenze, deve rinunciare nel reparto arretrato anche a Mike Maignan. Il portiere rossonero, come appreso da Calciomercato.it, ha rimediato un risentimento all’adduttore della gamba durante il riscaldamento pre-partita. Niente da fare quindi per il portiere della nazionale francese, che siederà in panchina nell’incrocio dello Stadium: al suo posto in campo il vice Sportiello tra i pali della formazione di Pioli.

La partitissima di Torino si fa così sempre più complicata per il Milan, che già deve rinunciare agli squalificati Tomori, Theo Hernandez e Calabria dopo il derby perso lunedì sera contro l’Inter che ha consegnato scudetto e seconda stella ai cugini nerazzurri.