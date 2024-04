Svolta in panchina, hanno firmato prima del match

Tante panchine in bilico in vista della prossima stagione, firma a sorpresa per un allenatore prima del match

Mercato estivo pronto ad infiammarsi, a breve, con la conclusione della stagione che darà il via a veri e propri fuochi d’artificio. Particolarmente per il valzer degli allenatori, mai così intrigante e che coinvolge diverse squadre di primissimo livello.

I movimenti in panchina rappresenteranno uno dei principali motivi di interesse della campagna di trasferimenti. Tanti allenatori sono in bilico, altri hanno già annunciato l’addio, molti sono coloro che potrebbero allenare una squadra diversa rispetto a quella attuale. In Serie A, basti pensare a Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, solo per citare alcuni tra i principali. Ma c’è anche chi, nonostante un addio che sembrava scritto, sta riuscendo a guadagnarsi la riconferma. E’ accaduto al Barcellona con Xavi e si sta per verificare anche in un altro top club.

Bayern, i tifosi contro la dirigenza e a favore di Tuchel: il gesto clamoroso

Un altro tecnico che sembrerebbe destinato a lasciare il suo attuale club è Thomas Tuchel, con il Bayern Monaco a comunicare con largo anticipo il suo addio. Ma tutto potrebbe, incredibilmente, ribaltarsi.

I bavaresi hanno ceduto il trono in Bundesliga dopo oltre un decennio, il loro campionato è stato deludente. Ma le cose stanno andando meglio in Europa, dove la squadra è giunta fino in semifinale e contenderà al Real Madrid l’accesso all’atto conclusivo della Champions League. Il che, nel cuore dei tifosi, sta risollevando le quotazioni di Tuchel. I supporters della squadra hanno sottoscritto una petizione da inviare alla dirigenza per farlo rimanere in panchina, respingendo le candidature di Emery e Rangnick. “Con il dovuto rispetto per loro, questi allenatori non possono rimpiazzare Tuchel”, si legge. La petizione è stata già firmata da più di 10mila persone.