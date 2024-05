“Ha già un accordo”: Conte-Juventus, nuovo annuncio clamoroso

“Stanno insistendo”: dal Napoli al Milan passando per la Juve, le ultimissime sul futuro del tecnico salentino

Da quale squadra ripartirà Antonio Conte? Sono ripartiti i contatti con De Laurentiis, come scritto ieri da Calciomercato.it, tuttavia in queste ultime ore è tornata alla ribalta la possibilità di un clamoroso ritorno alla Juventus.

Sul suo profilo X, il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini ha dato un nuovo aggiornamento sulla situazione Conte. Ovviamente stando a quelle che sono le sue informazioni. In tal senso, la notizia sorprendente – sorprendente in base anche alle nostre informazioni – è che sia il Milan che il Bayern Monaco “stanno insistendo per Conte”.

Da quel che ci risulta, invece, i rossoneri hanno già bocciato Conte mesi fa, mentre i bavaresi sono su altri profili – uno di questi è De Zerbi – dopo che hanno beccato diversi due di picche.

Tornando a Paganini, e a Conte, il giornalista ‘Rai’ sostiene che il tecnico salentino abbia detto no a Milan e Bayern perché “spera ancora nella Juventus”. Ma Giuntoli, come noto anche a noi da tempo, “ha già un accordo con Thiago Motta”.

Non solo Milan e Bayern, per Paganini Conte avrebbe respinto pure il corteggiamento di De Laurentiis: “Ha provato in tutti i modi a convincerlo“. Ora il Napoli “si è buttato su Pioli”.