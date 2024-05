DIRETTA Europa League, Atalanta-Marsiglia 0-0: si parte – LIVE

Con la finale di Dublino davanti a sé, l’Atalanta ospita il Marsiglia nella semifinale di ritorno di Europa League

Dopo aver eliminato il Liverpool nei quarti di finale, l’Atalanta va a caccia di un’altra impresa per conquistare la finale di Europa League. L’ultimo ostacolo sulla strada verso Dublino resta il Marsiglia. Dopo il pareggio per uno a uno in terra francese, i bergamaschi sperano di riuscire a sfruttare il fattore campo per portare nuovamente l’Italia all’ultimo step della competizione continentale.

In Provenza, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è riuscita a respingere gli assalti dei padroni di casa, tornando in Lombardia con un risultato molto positivo. Tra pretattica e reali infortuni, il tecnico nerazzurro è riuscito a mettere in campo la formazione migliore per raggiungere la seconda finale stagionale, dopo quella di Coppa Italia contro la Juventus. Per riuscirci senza passare dai supplementari ed eventuali rigori, dovranno interrompere una striscia di imbattibilità dell’undici di Gasset che dura ormai da cinque partite. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Marsiglia

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Clauss, Kondogbia, Veretout; Ndiaye, Aubameyang, Harit. All. Gasset