Milan, scoppia la bufera su Ibrahimovic: da Maldini a Camarda e Conte

Milan, Zlatan Ibrahimovic improvvisamente nell’occhio del ciclone: rivelazioni a sorpresa su Maldini, Camarda, Conte e non solo

Tra un finale di stagione da provare a chiudere nel migliore dei modi, con il match di domani contro la Juventus cruciale per difendere e magari blindare il secondo posto, e un futuro tutto da scrivere, il Milan si avvia in un momento piuttosto delicato. Tra i protagonisti principali, lui, Zlatan Ibrahimovic, il cui ruolo dirigenziale fin da subito ha acquisito un certo peso.

Lo aveva detto, lo svedese, che nella sua vita da dirigente non pensava di essere soltanto un volto di rappresentanza. E infatti la sua figura potrebbe essere cruciale nei prossimi sviluppi in campo e fuori per il Diavolo. Situazione tutta da decifrare, in un Milan che cambierà guida tecnica e potrebbe subire molte modifiche sul mercato. E l’atmosfera da questo punto di vista si sta già surriscaldando.

“Ibrahimovic uomo solo al comando”: scenari inattesi in casa Milan, la tempesta corre sul web

Si fanno notare le notizie riportate su ‘X’ dallo scrittore e influencer Fabio Bergomi in chiave di mercato. A suo dire, Ibrahimovic in casa Milan sarebbe “un uomo solo al comando”, con Furlani destinato a non durare. Ma non è finita qui.

Bergomi riferisce anche che l’interessamento di Ibrahimovic per Conte, nonostante le notizie circolate, sarebbe fasullo. In più, ci sarebbe proprio Ibra dietro l’addio di Maldini. E lo svedese non vedrebbe di buon occhio il giovane talento Camarda.

L’attualità racconta, in realtà, per quanto vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it qualcosa di diverso. Ibrahimovic continua a sponsorizzare un nome forte come quello di Conte ma in alternativa ha preso contatti con Van Bommel. E in ogni caso, la decisione definitiva del Milan sull’allenatore passerà da una serie di incontri previsti entro i prossimi 15 giorni anche alla presenza di Furlani e Cardinale. In più, il Milan spinge per il rinnovo di Camarda, nelle cui doti crede fortemente.