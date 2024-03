Non solo Camarda, tra baby-rinnovi e squadra B: il Milan blinda il futuro | CM.IT

Il Milan guarda al futuro ed è pronto a blindare i suoi giovani. Non solo Francesco Camarda: ecco i prossimi rinnovi

C’è il Milan di Ignazio Abate nella Finale Four di Youth League che prenderà il via il prossimo 19 aprile a Nyon, in Svizzera.

I giovani rossoneri sfideranno il Porto e in caso di successo se la vedranno in finale, lunedì 22 aprile, con la vincente tra Olympiacos e Nantes. Per il Diavolo è comunque già un prestigioso traguardo, quello raggiunto, che testimonia l’ottimo lavoro che si sta facendo a livello giovanile.

Quando si parla di Primavera del Milan, inevitabilmente il discorso ricade su Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante, che lo scorso 10 marzo ha compiuto 16 anni, è finito sotto le luci dei riflettori per il primo contratto da professionista che è chiamato a firmare. Il club rossonero sta facendo di tutto per blindarlo, ma la fumata bianca tanto attesa non è ancora arrivata. Il Milan rimane fiducioso, convinto di aver fatto tutto per tenersi stretto il classe 2008, ma sul tavolo della famiglia e del suo entourage non mancano le offerte: in Premier piace ai due Manchester, oltre che a Chelsea e Arsenal, ma l’insidia più grande arriva dalla Germania e più precisamente da Dortmund.

Milan, non solo Camarda: il Diavolo blinda i suoi giovani

Il Milan spera di blindare il prima possibile Camarda, permettendogli magari di giocare in Serie C, con la squadra B. L’idea sta prendendo sempre più piede, ma serve che ci siano le condizioni giuste per la creazione ufficiale. L’arrivo di Kirovski, d’altronde, appare proprio finalizzato alla gestione della seconda squadra.

L’attacco della nuova squadra rossonera potrebbe così essere guidato dal classe 2008, ma i giovani del Diavolo pronti a spiccare il volo sono tanti e la società non ha alcuna intenzione di perderli d’occhio. Tra i calciatori sui quali nutre più speranza c’è certamente Kevin Zeroli. Il centrocampista, capitano della squadra di Ignazio Abate, come è stato confermato a Calciomercato.it, è pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2028. L’annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare così come quello dell’attaccante, Diego Sia, anche lui per i prossimi quattro anni.