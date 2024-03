Milan, in arrivo Kirovski: le ultime sul primo ‘colpo’ di Ibra

Le ultime sull’arrivo di Kirovski al Milan: nuovo dirigente per il club rossonero, c’è la firma di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa sta succedendo

Zlatan Ibrahimovic è sempre più al centro del progetto del Milan. Le voci, prontamente smentite, legate a PIF e ad altri fondi arabi continuano a susseguirsi, ma il lavoro di RedBird per migliorare il club rossonero prosegue.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Stefano Pioli, che ha incassato la fiducia di Paolo Scaroni dopo quella dello svedese, proprio prima del match contro l’Empoli, il Diavolo guarda così avanti e pensa seriamente ad arricchire il proprio organico dirigenziale.

Milan, il punto su Kirovski

Zlatan Ibrahimovic è, dunque, pronto, di fatto, a mettere a segno il primo ‘colpo’ da Senior Advisor del fondo americano: arrivano conferme, infatti, in merito all’arrivo di Joan Kirovski, che lo svedese conosce bene grazie all’esperienza ai LA Galaxy.

I contatti – come appreso da Calciomercato.it – tra le parti stanno proseguendo e Kirovski è pronto ad entrare a far parte dell’organigramma rossonero. C’è ancora da capire come sarĂ definito nel dettaglio il suo incarico, ma il 47enne è pronto ad affiancare D’Ottavio e Moncada, e a ricoprire un ruolo chiave per la seconda squadra. Un progetto questo che il club rossonero ha intenzione di portare avanti, anche se al momento non è ancora ufficiale.