Roma, De Rossi vuole almeno sei colpi: ecco le prossime mosse | CM.IT

Roma, le richieste di Daniele De Rossi sul mercato: almeno sei acquisti per rinforzare la rosa giallorossa per la prossima stagione

La lista è lunghissima: si parla almeno di un rinforzo per reparto e di una rivoluzione sulle corsie, con un colpo in attacco in pieno stile Friedkin. Daniele De Rossi vuole una rosa diversa, rinnovata e ancora più forte per la prossima stagione, in cui sarà chiamato a giocarsi di nuovo la qualificazione alla prossima Champions League e a valorizzare i calciatori messi a disposizione dal club.

Sei almeno, forse sette, i nuovi giocatori richiesti dal giovane tecnico giallorosso che in estate potrebbe perdere Lukaku, considerando gli alti costi del belga tra ingaggio e cartellino (sui 40 milioni). E Federico Chiesa? Lo abbiamo ripetuto più volte: l’attaccante della Juve piace molto all’allenatore romano e tra i due c’è un rapporto molto stretto, fondato sulla considerazione e stima reciproca. I contatti quindi non sono mancati e ce ne saranno altri, ma il futuro del numero 7 passa per il nuovo allenatore della Juve e per il nuovo progetto tecnico del club bianconero. Chiesa vuole essere infatti centrale nelle dinamiche della squadra ed essere anche valorizzato tatticamente, dopo un’annata molto difficile con Allegri in panchina.

Roma, Zalewski è in scadenza: offerte in arrivo

Sul fronte uscite, attenzione alle possibili offerte per Zalewski e Bove. Il primo è in scadenza di contratto e ad oggi non risultano trattative avviate per il rinnovo dell’accordo, gli estimatori non gli mancano. Il secondo, invece, ha prolungato da poco, ma è molto apprezzato in Premier e anche per questo in futuro non si escludono offerte allettanti. Ad oggi Bove, sempre molto stimato alla Roma e dalla proprietà del club, è valutato sui 20 milioni.