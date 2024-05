DIRETTA Conference League, Brugge-Fiorentina 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Semifinale di ritorno di Conference League, Brugge-Fiorentina verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Insolitamente programmata di mercoledì, la semifinale di ritorno di Conference League tra Brugge e Fiorentina si disputerà alle 18:45 per non andare in contemporanea con la Champions League. Grazie al 3-2 segnato da Nzola al novantunesimo, la squadra viola è arrivata in Belgio con un minimo vantaggio che proverà a difendere con i denti, senza tuttavia fare le barricate.

Reduce dalla sconfitta in casa del Verona, la squadra allenata da Vincenzo Italiano dovrà fare a meno dell’infortunato Riccardo Sottili, ma potrà contare su Giacomo Bonaventura e lo stesso Nzola, che hanno stretto i denti dopo qualche noia post Bentegodi. I padroni di casa, dal canto loro, non potranno contare su Raphael Onyedika, espulso nella partita di andata e squalificato dal giudice sportivo dell’Uefa. Reduci in campionato dalla vittoria sull’Anversa, i belgi sono davvero ad un passo dal ritorno in Champions League per l’ingresso principale. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Brugge-Fiorentina

BRUGGE (4-4-2): Mignolet; Sabbe, Mechele, Odoi, Ordonez; Skoras, Vetlesen, Vanaken, De Cuyper; Thiago, Jutglà. All. Hayen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltràn, Kouamè; Belotti. All. Italiano