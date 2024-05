Vlahovic al posto di Osimhen: la Juventus si accontenta di 50 milioni

Intreccio di mercato tra Vlahovic e Osimhen, operazione da 50 milioni di euro: gli ultimi rumours di mercato

Sarà un calciomercato caratterizzato da tanti movimenti di una certa importanza e che potranno riguardare anche attaccanti di spessore, Serie A inclusa. E’ certo, ad esempio, di lasciare il nostro campionato Victor Osimhen, che attende solo di scegliere tra le offerte che gli perverranno.

Il bomber nigeriano in questa stagione non ha ripetuto le faville di quella precedente, ma si è confermato attaccante in grado di spostare gli equilibri e le 17 reti totali in 30 presenze rappresentano un buon bottino, considerato che tra infortuni e Coppa d’Africa il Napoli non lo ha avuto a disposizione quest’anno praticamente per più di tre mesi. Gli azzurri monetizzeranno opportunamente dalla sua cessione, ma dovranno rimpiazzarlo senz’altro in maniera adeguata. Il suo futuro, in qualche modo, potrebbe essere legato a quello di Dusan Vlahovic, un altro che di estimatori ne ha di certo.

Vlahovic il piano B rispetto a Osimhen: Barcellona a caccia di bomber

Tra le squadre a caccia di un attaccante, c’è anche il Barcellona, che dirà addio a Lewandowski per motivi di bilancio e che però vorrebbe rimpiazzarlo a propria volta con un bomber di sicuro affidamento. Il nome sarebbe stato individuato proprio in Osimhen, ma i blaugrana sono consapevoli delle difficoltà dell’operazione.

La tanta concorrenza e i costi elevati non rendono facile mettere le mani sul nigeriano. Così, secondo ‘Elnacional.cat’, una buona alternativa sarebbe proprio Vlahovic. Il Barça non intenderebbe accettare la prima richiesta della Juventus di 70 milioni di euro, ma stando al portale catalano i bianconeri potrebbero accontentarsi anche di 50 milioni.