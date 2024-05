Primo posto, ma i conti non tornano: punti di penalizzazione la prossima stagione

Dopo il primo posto in classifica, brutte notizie per i tifosi: la prossima stagione inizierà subito con una penalizzazione

Stagione calcistica non ancora conclusa, ma con il pensiero già alla prossima per molti versi, per programmare strategie, mosse di calciomercato e l’avvio di nuovi progetti. E’ il momento dei festeggiamenti per chi ha raggiunto o sta raggiungendo i propri obiettivi, delle riflessioni per chi invece li ha falliti. Ma anche per chi ha esultato in questa stagione, la prossima potrebbe iniziare già con non pochi problemi.

Penalizzazione in classifica prevista, in particolare, dopo il primato di quest’anno. E’ il destino che toccherà con ogni probabilità al Leicester, che ha trionfato in Championship conquistando la promozione in Premier League, tornando così nel massimo campionato inglese. Una grande annata, quella della squadra di Enzo Maresca, che però, come diverse altre in Inghilterra, è alle prese con difficoltà finanziarie.

Come già capitato all’Everton e al Nottingham in questa stagione, superato il limite di 105 milioni di sterline di passivo per gli ultimi tre anni per le spese di mercato, con 90 milioni in disavanzo soltanto in questa stagione. Ecco perché, secondo la ricostruzione di ‘Football Insider’, dovrebbe arrivare per loro un segno meno in classifica all’inizio della prossima stagione.