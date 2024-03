Milan, Camarda brilla: attesa per la firma, ma c’è una grande insidia | CM.IT

Le ultime sul futuro di Francesco Camarda. Il rinnovo con il Milan non è ancora arrivato e dall’estero continuano ad osservare attentamente

Nazionale Under 17 o Milan, per Francesco Camarda non c’è alcuna differenza, qualsiasi maglia indossi continua a fare quello che gli riesce meglio, segnare. E’ successo anche in azzurro con la doppietta nel 5 a 3 contro il Belgio.

Camarda che lo scorso 10 marzo ha compiuto 16 anni è così sempre sotto le luci dei riflettori. I gol non non mancano mai, ma le attenzioni principali sono chiaramente legate al suo destino, ad un futuro che resta ancora tutto da scrivere.

La firma sul suo primo contratto da professionista non è ancora arrivata e verosimilmente non arriverà prima dell’estate. Nel frattempo continuerà a giocare per il Milan, con la maglia di club che ha sempre indossato. Lo ha fatto anche a San Siro con i grandi diventando il giocatore più giovane della storia ad esordire in Serie A.

Il Diavolo continua a coccolarsi il suo talento, sperando che la firma arrivi il prima possibile, perché le insidie sono sempre parecchie. Il Milan una bozza d’accordo con il suo entourage e la famiglia l’ha trovata, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. D’altronde quando in una trattativa subentrano più persone non è mai così facile ed è certamente questo uno dei principali ostacoli.

Calciomercato Milan, tante offerte per Camarda: Borussia in prima linea

Dalle parti di Casa Milan si è, però, convinti che si stia facendo tutto il possibile per tenersi stretto il giovane campioncino, ma le squadre della Premier League sono in pressing.

Chelsea, Arsenal e soprattutto Manchester City lo vorrebbero in Inghilterra, ma la Brexit non permette l’arrivo di Camarda prima dei 18 anni. Ecco perché forse sono meglio altre soluzioni. L’insidia maggiore è così rappresentata dal Borussia Dortmund, sempre molto attento ai giovani di tutto il mondo.

Non mancano altri contatti anche con club italiani. E’ evidente che le offerte sul tavolo di Camarda siano davvero tante, ma il Milan, squadra per la quale fa il tifo (la sua presenza in curva con il padre è un segnale forte), continua ad essere la priorità. Toccherà però al giocatore e alla sua famiglia fare la scelta migliore per il proprio futuro.