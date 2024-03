Milan-Camarda: arriva la firma, ma i due pericoli restano | CM.IT

Le ultime sull’attaccante giovanissimo, che il prossimo 10 marzo compirà 16 anni e sarà pronto a firmare un contratto con il Milan

Fra sei giorni Francesco Camarda compirà 16 anni e sarà pronto a firmare un nuovo contratto con il Milan. L’attaccante classe 2008 ha scritto una pagina importante di storia del calcio italiano, diventando il giocatore più giovane ad esordire in Serie A, a 15 anni 8 mesi e 15 giorni.

Camarda è un predestinato ed è la sua giovanissima carriera a dirlo: l’attaccante ha sempre giocato con compagni più grandi di lui e sta continuando a farlo, ma la rete non gli è mai mancata. Ad oggi con la Primavera sono 12 i centri e nell’ultima giornata di campionato, il 24 febbraio scorso, è arrivato il gol contro l’Inter.

Il giovanissimo bomber ha davvero gli occhi di tutto il mondo addosso, con i grandi club – Borussia Dortmund e Manchester City su tutte – pronte ad investire sul suo talento. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare.

Milan-Camarda, il punto sul rinnovo

Dalle parti di via Aldo Rossi si lavora in silenzio per distogliere il più possibile le luci dei riflettori sul calciatore vista la giovane età.

Il Diavolo è così pronto a blindarlo con il suo primo contratto triennale (per regolamento non può firmare accordi più lunghi). Una decisione che trova d’accordo lo stesso Camarda, estremamente legato ai colori rossoneri, tanto da essere ospite della Curva Sud, in occasione di un match a San Siro del Milan.

Il club rossonero – come appreso dalla redazione – farà così ogni tipo di sforzo necessario importante per tenersi stretto un prodotto del proprio vivaio, consapevole del fatto che dall’estero diverse squadre vorrebbero strapparlo al Diavolo. Le proposte sul tavolo sono dunque tante e starà al suo entourage fare le giuste valutazioni. Il contratto con il Milan è pronto e dal 10 marzo in poi ogni giorno è buono per la fumata bianca, ma sullo sfondo resta l’insidia straniera, che in ogni caso continuerà a monitorare la crescita del giovane bomber.