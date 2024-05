Brugge-Fiorentina, partita sospesa per qualche minuto: cosa è successo

Piccoli momenti di caos in Brugge-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League: partita che per qualche minuto è stata sospesa

Serata difficile per la Fiorentina, che inizia il secondo tempo con il Brugge, nella semifinale di ritorno di Conference League, sotto per 1-0, punteggio che porterebbe la sfida ai supplementari. Ambiente caldo e avversario scorbutico, per i viola una gara in cui tirare fuori gli attributi per andare a caccia della finale.

Partita che a inizio secondo tempo, per qualche minuto, è stata sospesa. Niente di particolarmente preoccupante, ma i troppi fumogeni utilizzati dalla tifoseria di casa hanno creato per un po’ una nebbia sul terreno di gioco che rendeva complicata la visibilità. Nel frattempo, si è dovuto anche procedere a rimuovere dal campo qualche oggetto, lanciato sempre dai tifosi del Brugge, come alcuni bicchieri di plastica lanciati dagli spalti.