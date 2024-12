Lazio, che lezione all’Ajax: il messaggio sui social alla sindaca di Amsterdam

Il club biancoceleste ha realizzato una clip emozionale con cui ha sottolineato il vero volto di Ajax-Lazio e dei propri tifosi, dopo l’ennesimo no ai rimborsi per i sostenitori che avevano già acquistato voli e hotel per il match di giovedì

La Lazio si prepara alla prestigiosa trasferta di Amsterdam contro l’Ajax, fondamentale per il cammino europeo dei biancocelesti che fino ad ora è stato quasi perfetto. Tredici punti in cinque partite valgono ancora il primo posto della classifica generale, anche se in condivisione con Eintracht Francoforte e Bilbao. E con i lancieri, che di punti ne hanno 10, diventa praticamente uno scontro diretto potenzialmente decisivo. Sfida difficilissima per la Lazio, in trasferta, ma pure senza i propri tifosi che anche lontano dall’Olimpico sono stati sempre un valore aggiunto.

E non potranno farlo per una decisione assurda arrivata direttamente dalla sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, che insieme alla prefettura della capitale olandese ha vietato la trasferta di questo giovedì ai tifosi della Lazio per paura di una ipotetica “violenza antisemita”. Una discriminazione vera e propria e un provvedimento che ha creato un danno d’immagine enorme alla società biancoceleste e ovviamente un ingente danno economico a tutti i tifosi, le famiglie, i ragazzi che avevano acquistato i tagliandi d’ingresso ma soprattutto hotel e voli con sacrifici importanti. E che cadranno nel vuoto, in quanto la sindaca di Amsterdam ha già fatto sapere di non aver intenzione di rimborsare un euro oltre quello relativo ai biglietti per la Johan Cruyff Arena. Tutto questo proprio nei giorni in cui gli stessi tifosi dell’Ajax si sono resi protagonisti di comportamenti molto violenti ad Alkmaar, con cui hanno devastato alcuni negozi della città.

La società e il presidente Claudio Lotito, insieme al Governo, stanno lottando per far valere le ragioni dei tifosi laziali mentre la Curva Nord ha annunciato che non partirà per Amsterdam. A due giorni dalla partita, inoltre, la stessa SS Lazio ha voluto mandare un messaggio molto chiaro pubblicando un video suggestivo e dal forte impatto emotivo sui propri canali social. ‘La Grande Bellezza’ è il filmato in cui viene appunto esaltata la Città Eterna e la sua gente, ma soprattutto in cui Roma e Amsterdam, Lazio e Ajax, sono vicine e accomunate da una grande storia.

All’interno anche i messaggi di tre calciatori olandesi storici che hanno indossato la maglia biancoceleste e che hanno avuto modo di conoscere questa tifoseria. Jaap Stam, Aaron Winter e Wesley Hoedt hanno appunto esaltato la gente laziale. A chiudere due ragazzi affacciati dal Giardino degli Aranci, uno con la maglia della Lazio e una con quella dell’Ajax, che si abbracciano in maniera intensa. Il messaggio è chiaro, con una punta nascosta di polemica: questo deve essere il calcio, questo è il vero volto di Roma, dei laziali e di Ajax-Lazio. Quello di ragazzi, bambini e famiglie innamorati della Grande Bellezza.