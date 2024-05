Mourinho pronto a tornare: “Se mi chiamano, non rifiuto la panchina”

José Mourinho pronto al ritorno in panchina, lo Special One svela quale sarà il suo futuro da allenatore: candidatura esplicita

Una annata non particolarmente felice, per José Mourinho, che ha concluso in malo modo la sua avventura con la Roma a gennaio. Da allora, ha assistito alla risalita dei giallorossi e nel frattempo ha atteso proposte per una prossima panchina.

Nonostante nella Capitale dopo un buon inizio le cose non siano andate per il meglio, lo Special One continua ad avere estimatori in giro per il mondo. Al momento, non ha ancora una proposta concreta e sufficientemente accattivante per le mani. Ma nei suoi pensieri c’è una panchina in particolare, per la quale si candida senza esitazioni. E non lesinando una stoccata al suo ex club.

Mourinho attende la chiamata: “Ho fatto male a restare alla Roma”

Mentre era alla Roma, Mourinho aveva ricevuto la chiamata per allenare il Portogallo. Ma, spiega in una intervista a ‘EA Sports Korea’, non ha accettato, restando in giallorosso.

“Ho già avuto per due volte l’opportunità di allenare il Portogallo – ha affermato Mourinho – La prima volta ero al Real Madrid, volevo fare il Ct part time ma Florentino Perez mi disse che non era possibile. La seconda volta ero alla Roma, aveva deciso di restare. Sono stato emotivo a non accettare, penso di aver fatto un errore perché il Portogallo oggi è una grandissima squadra. Ero tuttavia molto legato alla Roma e ai tifosi, non mi sento pentito perché sono in pace con questo. Se il Portogallo si farà avanti una terza volta, a quel punto accetterò”.