Addio Inter, scelta la Juve: coppia da sogno con Vlahovic

Nuovo partner per l’attaccante serbo in maglia bianconera in vista della prossima stagione

Mancano solamente tre giornate alla fine di un campionato che potrebbe riconsegnare alla Juventus un posto assicurato nella prossima Champions League. La formazione bianconera si ritrova in questo momento un vantaggio rassicurante pari a sei punti rispetto al sesto posto in classifica occupato dalla Roma, grazie al pareggio ottenuto all’Olimpico lo scorso turno di Serie A.

Il ritorno nell’Europa dei grandi darà una mano importante ai bianconeri sotto l’aspetto economico: Cristiano Giuntoli, che avrà in mano la responsabilità di guidare il nuovo mercato della Juve, potrà sferrare qualche importante colpo in entrata. Un volta definito il discorso allenatore, con Thiago Motta che – come vi raccontiamo da mesi su Calciomercato.it – rimane in prima fila per prendere il posto di Massimiliano Allegri, la situazione in merito ai movimenti dei bianconeri sarà ancor più chiara.

Uno degli obiettivi che a prescindere dalla guida tecnica piace tanto al club juventino porta il nome di Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa è tra le principali rivelazioni dell’ultimo campionato grazie ai 14 gol messi a segno in quest’ultima stagione in Serie A. L’attaccante islandese, il cui cartellino viene quotato dal Grifone sui 30 milioni di euro, viene seguito in Italia con grande interesse anche dall’Inter. Qualche timido approccio anche dalla Premier League, la cui concorrenza andrà costantemente monitorata dalle italiane per evitare spiacevoli sorprese.

Calciomercato Juve e Inter, Gudmundsson scelto come nuovo partner di Vlahovic

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti con quale compagno d’attacco Albert Gudmundsson potrebbe rendere al meglio la prossima stagione tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic.

Con il 41% dei voti sul canale Telegram, è stato preferito l’attaccante serbo al rivale argentino, finito alle sue spalle con il 28%. Vedremo se a spuntarla sul mercato sarà davvero la Juventus, oppure se l’Inter riuscirà a liberare spazio nel proprio reparto avanzato e ad anticipare la concorrenza bianconera. Ad ogni modo, si preannuncia una sfida molto accesa di mercato tra due club che negli anni ci hanno abituato a degli scontri epici.