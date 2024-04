Partita rinviata, annuncio UFFICIALE: già decisa la data del recupero

La partita è stata rinviata: l’annuncio UFFICIALE cambia tutto nel finale di stagione. Si sa già quando si giocherà effettivamente il match

In Serie A, negli ultimi mesi ci siamo abituati a ribaltoni continui nel calendario. Abbiamo avuto la partita sospesa per Udinese-Roma, recuperata pochi giorni dopo, prima ancora la gara con vista sull’Europa tra Atalanta e Fiorentina e i match delle squadre impegnate nella Supercoppa italiana, con le sue nuove vesti in Arabia.

Non è un problema solo italiano, anzi si può dire che in giro per il Vecchio Continente la situazione sia anche più complicata, ma anche a vantaggio delle squadre protagoniste. Pensate a quanto sta accadendo in Ligue 1: per la presenza di Marsiglia e PSG nelle semifinali rispettivamente di Europa e Champions League, le date degli impegni sono state adeguate, in maniera tale da garantire le migliori condizioni possibili ai club francesi.

La Professional Football League si è fatta sentire anche negli ultimi giorni e con una scelta radicale per l’epilogo dell’attuale stagione, viste che sono state cambiate tutte le date dei match dell’ultima giornata.

Tolosa-Brest cambia data: tutta ‘colpa’ di PSG-Marsiglia

È già arrivato l’annuncio ufficiale, la 34esima e ultima giornata di Ligue 1 si disputerà domenica 19 maggio, anziché sabato 18 maggio. Come già successo in occasione dei quarti di finale, la Federazione sta venendo incontro alle due squadre impegnate nelle coppe europee, adeguando il calendario ad hoc.

Questo vuol dire che anche il sogno del Brest sarà rimandato di qualche ora. Attualmente il club è terzo in classifica con 53 punti e ben cinque punti in più sul quinto posto. Intanto, il Tolosa, che affronterà proprio la terza forza del campionato, è ben avviato verso una salvezza tranquilla, con un vantaggio rassicurante per mantenere la categoria. Con il PSG a un soffio dal titolo, i riflettori sono puntati proprio sulla corsa Champions e sulla coda della classifica, per cui questa partita potrebbe assumere un significato storico per i tifosi.