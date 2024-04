Lecce Monza 1-1: Krstovic-Pessina, succede tutto nel recupero | HIGHLIGHTS

Pareggio nel recupero fra Lecce e Monza nel primo anticipo del sabato di Serie A. Al gol di Krstovic risponde Pessina su rigore. Succede tutto nel recupero

Lecce-Monza si decide nel recupero. È 1-1 al Via Del Mare nel primo anticipo del sabato di Serie A. A Krstovic risponde Pessina su rigore allo scadere.

Finale incredibile al Via Del Mare: Krstovic la sblocca all’ultimo respiro con una gran botta da fuori sulla sponda di Pierotti. Coordinazione perfetta e palla scaricata in rete per il momentaneo vantaggio, che dura però solo un paio di minuti. Il Monza si riversa in avanti per l’assalto finale, trovando un tocco di mano di Venuti: assegnato il calcio di rigore fra le polemiche dei padroni di casa. Pessina non fallisce dal dischetto e fa 1-1.

LECCE-MONZA 1-1: 92′ Krstovic, 96′ rig. Pessina

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 58, Atalanta** 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno