Scudetto sfumato e lite con l’allenatore: big match nel caos

Scudetto sfumato e lite in campo con l’allenatore. Big match nel caos, che cosa sta succedendo

Sta terminando nel peggiore dei modi la stagione di un’altra big europea. Dopo l’addio all’obiettivo Europa League, è sfumato anche il campionato.

Il Liverpool di Klopp, reduce dal KO nel Derby con l’Everton, ha pareggiato sul campo del West Ham. Arsenal e Manchester City rischiano di allontanarsi definitivamente. Nel finale del match odierno contro gli ‘Hammers’ anche una clamorosa ed inaspettata lite tra Klopp ed un suo fedelissimo, Momo Salah.

L’egiziano, entrato in campo solo al 79′ sul 2-2, ha avuto un acceso battibecco con l’allenatore prima della sostituzione. Alta tensione in casa ‘Reds’ e titolo sempre più lontano.

Liverpool, Salah: “Se parlo oggi faccio fuoco e fiamme”

Klopp, nel post partita, ha minimizzato l’episodio: “Ne abbiamo parlato in spogliatoio. Per me la questione è chiusa e non c’è altro da dire. Penso che sia una questione chiusa anche per lui”.

“Scusate ragazzi, ma se parlo oggi faccio fuoco e fiamme“, ha invece dichiarato l’attaccante in zona mista, lasciando lo stadio del West Ham senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. Il caso, al contrario di quanto affermato da Klopp, rischia di essere tutt’altro che chiuso.