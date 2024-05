Esplode la contestazione contro il patron: striscione choc e manichino impiccato

Esplode la contestazione contro il patron prima del match decisivo per la stagione. Lo striscione choc ed un manichino impiccato

Un gravissimo episodio macchia la vigilia del match decisivo per le sorti della stagione della società. Allo striscione choc è stato aggiunto anche un manichino impiccato.

È quanto accaduto nella notte ad Ascoli, dove questa sera andrà in scena Ascoli-Pisa, partita valida per l’ultimo turno di Serie B e decisiva per la permanenza in categoria della squadra marchigiana. Sul cavalcavia del ponte ferroviario di viale Costantino Rozzi è apparso uno striscione rivolto a Massimo Pulcinelli, patron del club bianconero, con la seguente frase: “Il dado è tratto Pulcinelli ratto“.

Come se non bastasse, è stato esposto anche un manichino impiccato vestito in maniera tale da raffigurare proprio il patron dell’Ascoli, come riportato da ‘Il Resto del Carlino’. I rapporti fra piazza e società sono compromessi, la Curva bianconera contesta ormai da mesi la gestione Pulcinelli e il fido collaboratore De Santis. In attesa del verdetto del campo, il clima in città è già tesissimo.