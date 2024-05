Dopo la Juve anche il Milan: tre giocatori per soffiare Gudmundsson all’Inter

Gudmundsson è uno degli uomini mercato in Serie A: le grandi puntano l’attaccante del Genoa, anche il Milan sfida i cugini dell’Inter

La notizia della serata di Europa League arriva dalla vicina Bergamo per l’Inter, con l’eliminazione del Marsiglia per mano dell’Atalanta che fa saltare il riscatto obbligatorio di Joaquin Correa.

Il ‘Tucu’ argentino tornerà quindi a Milano in estate e per i nerazzurri di Zhang andranno per il momento in fumo 10 milioni di euro dalla mancata cessione dell’ex Lazio. Simone Inzaghi si ritroverà quindi un esubero in più nel proprio parco attaccanti, nonostante la stima dello stesso tecnico piacentino che lo aveva già allenato ai tempi della Lazio. Con Sanchez in uscita e che non rinnoverà il contratto in scadenza, un’altra grana per la dirigenza di Viale della Liberazione è il futuro di Arnautovic. Il duo Marotta-Ausilio pensa a un quarto attaccante di livello per completare adeguatamente il reparto offensivo dopo l’ingaggio di Taremi, ma prima dovrà trovare una sistemazione per l’austriaco ex Bologna.

Calciomercato Inter, derby totale per Gudmundsson: c’è anche il Milan

In cima alla lista dei desideri dell’Inter rimane Gudmundsson, gioiello del Genoa ambito però anche dalle altre grandi Juventus, Napoli e Milan.

I ‘Grifoni’ valutano almeno 30 milioni di euro l’attaccante islandese, corteggiato inoltre da diverse compagini in Premier League. I nerazzurri potrebbero inserire sul tavolo delle trattative alcune contropartite (tra questi il sacrificio di Valentin Carboni), al pari delle altre rivali che puntano Gudmundsson. Negli ultimi giorni al 26enne giocatore si è interessato anche il Milan, che rivoluzionerà il proprio attacco in estate dopo la scelta sul nuovo allenatore. Sono diverse le pedine che la dirigenza del ‘Diavolo’ potrebbe mettere sul piatto per l’islandese: da Colombo e Maldini al momento in prestito al Monza, al cartellino di Pobega che potrebbe lasciare Milanello anche per far cassa dopo una stagione condizionata dagli infortuni. L’Inter ha il gradimento di Gudmundsson, ma la sfida per l’attaccante è apertissima: tutto a vantaggio del Genoa che pregusta l’asta e un corposo incasso dalla cessione dell’ex AZ Alkmaar.