De Rossi verso il Napoli: “Tre mesi fa avrei messo la firma per una situazione così”

Verso Napoli-Roma, le parole di Daniele De Rossi alla vigilia della sfida coi partenopei

Dopo la vittoria nel recupero contro l’Udinese, la Roma si prepara alla sfida contro il Napoli in programma al Maradona domenica alle 18.

De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della gara. Dalla presenza di Ndicka, completamente recuperato, alla volontà di confermare la posizione in classifica.

Impegni ravvicinati – “Ci sono tante partite ravvicinate contro squadre di livello altissimo, nella maggior parte dei casi anche gli altri hanno tanti impegni. Non ci piangiamo addosso, incontriamo l’unica squadra che per livello di giocatori è molto vicina all’Inter, è una gara molto tosta”.

Clima – “Napoli mi faceva sentire qualcuno, mi faceva sentire considerato perché l’ambiente era ostile e caldo, sarà un ambiente ostile come sempre, ma siamo pronti”.

Udine – “Non cambia nulla, non dobbiamo sentirci rilassati. Dobbiamo fare un passo importante”.

Ndicka – “Si è allenato, sta bene, mi ha fatto capire subito che si sentiva benissimo, non ha paura di contrasti, è tornato giocatore al 100 per cento, avrà un bel duello insieme a Mancini con Osimhen, ma siamo molto fiduciosi. Paredes fuori? Faremo meno di un giocatore forte come lui”.

Azmoun-Abraham – “Avevo già fatto un esperimento simile a Frosinone e non era andato benissimo, anche perché anche io non avevo provato moltissimo questa coppia. Penso che sia qualcosa di ripetibile nei momenti in cui vuoi portare presenza in area, ma anche da inizio gara, a patto che ci sia un’organizzazione diversa che sorregge questi due attaccanti”.

Classifica – “Partito qui tre mesi fa, se mi avreste detto di essere quinti con 4 punti sull’Atalanta e 6 sulla Lazio ci avrei messo la firma sapendo da dove partivamo, abbiamo riacceso questo sogno, il calendario non è facile, ma c’è consapevolezza che abbiamo fatto ottime gare contro squadre molto forti e partite meno buone contro squadre meno forti”.

Scudetto femminile – “Provo orgoglio e un pizzico di invidia. Ho parlato ieri sera, siamo molto orgogliosi. Sono le vere campionesse che portano la gloria qui a Roma, non vediamo l’ora di emularle. Penso il calcio femminile stia crescendo tanto”.