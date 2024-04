PAGELLE E TABELLINO GENOA-LAZIO 0-1: Luis Alberto, chi ti capisce è bravo. Taty, porta invisibile

Pagelle e tabellino Genoa-Lazio, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

GENOA

Martinez 6

De Winter 6

Vogliacco 5,5. Dal 79′ Sabelli sv

Vasquez 6

Spence 5,5

Frendrup 6. Dall’88’ Thorsby sv

Strootman 5,5. Dal 68′ Badelj 6

Gudmundsson 5,5

Martin 6

Ekuban 5,5. Dal 68′ Ankeye 6

Retegui 6

All.: Alberto Gilardino 6

LAZIO

Mandas 6

Patric 6

Casale 5,5. Dal 45′ Romagnoli 6

Gila 6,5

Marusic 6

Vecino 6

Kamada 6

Lazzari 6. Dal 36′ Hysaj 6,5

Felipe Anderson 6,5. Dal 68′ Cataldi 6

TOP Luis Alberto 7: vedendo come ha giocato oggi viene da chiedersi ‘Perché?’ Perché quella sparata dopo il match con la Salernitana? Lui è l’anima di questa Lazio, tecnica e anche caratteriale, ma poi si perde in cose fuori campo che proprio non hanno a che fare con un fenomeno come è in campo. Oggi la vince lui. Dall’85’ Rovella sv

FLOP Castellanos 5,5: porta? No grazie. Due volte si trova davanti al portiere avversario, ma soprattutto in un’occasione invece di battere a rete a tu per tu fa un passaggio in più e spreca tutto. Neanche sotto tortura cerca il tiro. Dal 68′ Pedro 6

All.: Tudor 6,5

Arbitro: Feliciani 6

Genoa-Lazio, il tabellino

Marcatori: 67′ Luis Alberto (L)

Ammoniti: 16′ Casale (L), Cataldi (L), Vogliacco (G)

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco (79′ Sabelli), Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman (68′ Badelj) , Gudmundsson, Martin; Ekuban (68′ Ankeye), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Cittadini, Papadopoulos, Pittino, Haps. All.: Alberto Gilardino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (45′ Romagnoli), Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari (36′ Hysaj); Felipe Anderson (68′ Cataldi), Luis Alberto; Castellanos (68′ Pedro). A disp.: Sepe, Renzetti, Coulibaly, Pellegrini, Di Tommaso, Rovella, Gonzalez. All.: Tudor.

Arbitro: Feliciani (sez. Teramo); Assistenti: Zingarelli – Scarpa; IV Uomo: Marinelli; VAR: Abisso; AVAR: La Penna