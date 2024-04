Serie A, Juventus-Milan 0-0: la cronaca della partita

In cerca di un ultimo acuto stagionale, Juventus e Milan si sfidano alle 18: calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Nella giornata dei festeggiamenti ufficiali per lo scudetto dell’Inter, a Torino andrà in scena lo scontro tra deluse: Juventus-Milan. Reduci dal raggiungimento della finale di Coppa Italia con il minimo sindacale, i padroni di casa vanno a caccia di una vittoria di prestigio in campionato dopo i due pareggi consecutivi contro Torino e Cagliari.

I rossoneri, dal canto loro, stanno vivendo il peggior momento stagionale. Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, la squadra allenata da Stefano Pioli ha visto i rivali nerazzurri festeggiare il titolo della seconda stella proprio dopo aver perso il derby e proveranno a mantenere il secondo posto, che vale circa 20 milioni di euro. Oltre agli infortunati di lungo corso, il tecnico emiliano dovrà fare a meno di Davide Calabria, Theo Hernandez e Fikayo Tomori, squalificati dal giudice sportivo dopo la stracittadina milanese. In caso di successo, i bianconeri si porterebbero a soli due punti dai milanesi, rilanciandosi in ottica secondo posto. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 58, Atalanta** 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno