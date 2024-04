PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-3: Zirkzee-Motta, notte da leggenda. Dybala stecca

Pagelle e tabellino di Roma-Bologna, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Svilar 6

Celik 5. Dal 51′ Karsdorp 5,5

Mancini 5,5

Llorente 5

Angeliño 5,5. Dal 51′ Spinazzola 5,5

Cristante 5. Dall’85’ Joao Costa

Paredes 5,5

Pellegrini 5

FLOP Dybala 5: non è propriamente il peggiore in campo, ma quando stecca senza dubbio fa più notizia. E anche perché ha sulla coscienza il terzo gol del Bologna, quello che dà la mazzata finale alla Roma. Scivola su Freuler e perde il pallone che lancia il contropiede rossoblù. Non vede praticamente mai la porta, fatica a superare l’uomo, dopo la notte magica col Milan vive un piccolo incubo. Comunque l’ultimo ad arrendersi, ma non ne prende una.

Abraham 5. TOP Dal 51′ Azmoun 6,5: ci mette tigna e carica, corsa e grinta. Si prende il gol che regala una speranza alla Roma, ma è un fuoco di paglia. Una rete che però cerca con tutte le forze, se lo prende di prepotenza tirando tre volte. Mette un po’ di pepe in attacco, ma senza poi incidere più di tanto anche perché gli arrivano tutti alti, ma lui qualcuno riesce comunque a lavorarlo. Il pericolo creato da Pellegrini nel finale è merito suo.

El Sharaawy 5,5. Dal 72′ Baldanzi 5,5

Allenatore: De Rossi 5,5

BOLOGNA

Skorupski 6,5

Posch 6,5. Dall’80’ De Silvestri sv

Beukema 7

Lucumi 7

Calafiori 7,5. Dall’80’ Kristiansen sv

Freuler 7

Ndoye 7. Dall’80’ Fabbian sv

Aebischer 7

El Azzouzi 7. Dal 78′ Urbanski sv

Saelemaekers 7,5

TOP Zirkzee 7,5: avremmo potuto dare la palma del migliore anche ad altri, vedi Calafiori in primis e magari anche Saelemaekers che gioca una partita super. Sembrava in condizioni precarie a dir poco, ma risorge nella notte più importante, quella che praticamente dà la quasi certezza della Champions al Bologna. Un gol pesantissimo come il raddoppio, poi una palla meravigliosa di prima per il 3-1 di Saelemaekers. Meno male che era in difficoltà. Dal 68′ Castro 6

TOP Allenatore: Thiago Motta 7,5: che dire. Non sappiamo, anzi sì, due parole: Champions e League. Leggenda.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli 5,5

Roma-Bologna 1-3, il tabellino

Marcatori: 14′ El Azzouzi (B), 45′ Zirkzee (B), 55′ Azmoun (R),65′ Saelemaekers (B)

Ammoniti: Zirkzee (B), Paredes (R), Angeliño (R), Pellegrini (R), El Shaarawy (R), Llorente (R), Freuler (B)

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik (51′ Karsdorp), Mancini, Llorente, Angeliño (51′ Spinazzola); Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham (51′ Azmoun), El Sharaawy (72′ Baldanzi).

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Huijsen, Kristensen, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Bove, Azmoun, Baldanzi, Joao Costa.

Allenatore: De Rossi.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Freuler; Ndoye, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee (68′ Castro).

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Kristiansen, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, Fabbian, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson, Orsolini.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli. Assistenti: Passeri-Di Costanzo. IV Uomo: Sacchi. VAR: Irrati. AVAR: Chiffi.