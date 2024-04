Juve-Milan, Giuntoli a colloquio con Ibrahimovic. Intanto Allegri spacca lo Stadium

Massimiliano Allegri divide il pubblico di fede bianconera durante il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan

Allegri mischia le carte e sceglie Yildiz al fianco di Vlahovic nel big match tra le deluse del campionato alle spalle dei neo-campioni d’Italia dell’Inter.

L’escluso eccellente dal primo minuto è Federico Chiesa, con la Juventus che punta a blindare l’accesso in Champions nella sfida dell’Allianz Stadium. Il Milan invece cerca di ritrovare il sorriso dopo la doppia batosta contro la Roma in Europa e nell’ultimo derby contro i cugini dell’Inter. Gara che sa di ultimo ballo in panchina per i due allenatori, con Pioli sulla graticola dopo gli ultimi risultati deludenti e che a meno di clamorosi colpi di scena lascerà la panchina del ‘Diavolo’ a fine campionato. Anche Allegri potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’ nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2025 e Giuntoli si è già mosso con largo anticipo per bloccare Thiago Motta dalla rivelazione Bologna.

Juventus-Milan, l’Allianz Stadium si divide: cori e fischi per Allegri

Il capo dell’area tecnica della Juve durante il riscaldamento si è soffermato a colloquiare con il dirimpettaio rossonero Furlani e Zlatan Ibrahimovic, presente anche lui nella delegazione milanista arrivata a Torino in questo momento difficile per il ‘Diavolo’.

👀 #Juventus – Scandito a gran voce il nome di Massimiliano #Allegri da parte della curva bianconera alla lettura delle formazioni, qualche fischio invece dagli altri settori dell’Allianz Stadium #JuveMilan 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/RJ68nsj9Ja — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 27, 2024

L’ex fuoriclasse svedese ha seguito tutto il warm-up di Leao e compagni, con il portoghese per l’occasione capitano del Milan vista la contemporanea assenza degli squalificati Calabria e Theo Hernandez. ‘Ibra’ ha caricato la squadra prima del fischio d’inizio, mentre la curva bianconera ha scandito a gran voce il nome di Massimiliano Allegri alla lettura delle formazioni. Dal resto dell’Allianz Stadium è arrivato qualche fischio, scena che si è ripetuta durante il primo tempo con i cori della Curva Sud fischiati dagli altri settori dello stadio. L’allenatore livornese ieri in conferenza stampa ha dribblato ancora una volta l’argomento sul suo futuro, ma questo potrebbe veramente essere l’ultimo Juventus-Milan del suo secondo ciclo sotto la Mole.