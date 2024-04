La Federcalcio ha deciso, i club hanno vinto: niente più VAR

La decisione clamorosa arriva dopo l’opposizione di club e tifosi all’utilizzo del VAR: la tecnologia non sarà più utilizzata

Stop al VAR. La decisione ha del clamoroso ed arriva dall’Europa dove la Federcalcio svedese ha deciso di ascoltare l’opinione di club e tifosi, rinunciando all’utilizzo della tecnologia per aiutare gli arbitri nelle proprie decisioni di campo.

Una scelta che arriva da lontano, da quando nel luglio 2023 moltissimi club si era schierati contro il VAR nel calcio svedese. Una posizione che ricalca quella dei tifosi, considerato che per legge le società calcistiche del paese devono essere per il 51% di proprietà dei sostenitori. Così nei giorni scorsi si è palesato il verdetto da parte della maggioranza dei club interpellati in un sondaggio: 18 su 32 hanno detto no al Var, in aggiunta anche due federazioni regionali hanno dato il loro parere contrario.

Svezia, no al Var da club e tifosi

Una volta che il quadro è stato chiaro, per la Federcalcio non c’è stato nulla da fare che accogliere la posizione della maggioranza. Così il Presidente della Swedish Football Association, Fredrik Reinfeldt, non ha potuto fare altro che affermare che non è intenzione della Federazione portare l’argomento VAR nelle prossime riunioni del consiglio dei rappresentati.

Da quanto riporta il ‘Times’, la scelta svedese non sarà contrastata dalla Uefa che non obbligherà la Federcalcio nordica ad utilizzare la tecnologia. Resta da vedere se questa decisione farà da apripista ad altre scelte sulla stessa linea o resterà un caso isolato.