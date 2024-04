UFFICIALE, partita interrotta: il motivo è davvero incredibile

Il match è stato sospeso all’avvio della ripresa. Ecco cosa è successo

Incredibile quello che è accaduto in una partita di calcio italiano. Il secondo tempo è stato subito interrotto, il motivo è davvero sorprendente.

Parliamo di Parma-Lecco, gara valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B. Per la cronaca, ha vinto la squadra di casa con un netto 4-0. I ducali tornano così a consolidare il primo posto, mentre i lombardi (ultimi in classifica) sono retrocessi in Lega Pro.

Il match del ‘Tardini’ è stato sospeso all’avvio della ripresa. L’arbitro della partita, Rutella della sezione di Enna, ha fischiato l’inizio del secondo tempo ma poi, dopo qualche secondo, è stato costretto a fermare il gioco e a sospendere l’incontro perché mancava un calciatore degli ospiti. Nella fattispecie il portiere Melgrati, il quale era ancora negli spogliatoi. L’estremo difensore del Lecco ha fatto poi il suo ingresso in campo e così il match si è potuto riprendere.