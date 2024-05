A volte ritornano: dalla Juve alla capitale

Non solo mercato in entrata per la Juventus: la dirigenza dovrà prendere decisioni importanti anche sulle cessioni

Tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: alla Juventus e ai suoi calciatori sono rimasti solo quattro esami per ricevere un voto definitivo ad una stagione in chiaroscuro. L’ottimo girone d’andata aveva giustificato voli pindarici in ottica scudetto, facendo sognare ai tifosi un potenziale testa a testa contro l’Inter, ma la seconda parte dell’annata è stata a dir poco deludente.

Come accade sempre in questi casi, il primo a pagarne le conseguenze potrebbe essere Massimiliano Allegri, con Thiago Motta che resta la pista più calda per la sua sostituzione. Nel mirino della critica sono però finiti anche i giocatori, protagonisti di un’altalena di prestazioni troppo evidente per non imporre alla dirigenza bianconera dei bilanci accurati. Gleison Bremer, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono senza dubbio i fiori all’occhiello della rosa, ma non sono gli unici al centro di trattative e voci di mercato.

Calciomercato Juventus, Szczesny torna nella capitale

In scadenza di contratto con la Juve il 30 giugno del 2025, Wojciech Szczesny potrebbe lasciare Torino nel caso in cui non dovesse accettare un prolungamento di un ulteriore anno con spalmatura dell’attuale ingaggio. Non a caso, Cristiano Giuntoli ha già attivato il casting per il portiere, stabilendo contatti diretti con il Monza per Michele Di Gregorio, ma non solo.

Per il portiere polacco potrebbero così aprirsi le porte verso un ritorno nella capitale… inglese. Secondo ‘The Standard’, infatti, l’Arsenal starebbe pensando di riportare a Londra il 34enne di Varsavia. A fine stagione, i ‘Gunners’ cederanno Aaron Ramsdale e stanno pensando al numero uno della Juve per inserirlo nella lista dei giocatori del vivaio.

L’ex Roma si è, infatti, formato nel vivaio del club londinese. A complicare i piani di Arteta c’è però l’elevato ingaggio percepito a Torino e per questo motivo nel mirino di Edu e del suo staff sono finiti anche Diant Ramaj dell’Ajax e Jason Steele del Birhgton.