Mannaia FIGC, UFFICIALE: saltano quattro squadre di Serie A

Comunicato della Figc che certifica l’esclusione di quattro squadre di Serie A: niente licenza, non c’è più possibilità

Quattro squadre di Serie A senza licenza Uefa. La Figc ha reso noto quest’oggi l’elenco delle compagini italiane che hanno ottenuto il certificato per prendere parte alle coppe europee nella prossima stagione.

Dopo che la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA della Federcalcio ha esaminato la documentazione presentata dalle società italiane interessate e “preso atta della relazione degli esperti” ha deciso di rilasciare regolare licenza Uefa a sedici squadre di Serie A, due di B e sei femminili.

Per il massimo campionato hanno ottenuto la licenza: Atalanta, Bologna, Cagliari (indicato come stadio quello di Udine), Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona. Niente licenza quindi per Empoli, Genoa, Frosinone e Lecce.

A queste si aggiungono poi due formazioni del campionato cadetto: la Cremonese e il Parma, appena neopromosso in Serie A.

Figc, licenze UEFA: fuori in quattro di Serie A

Oltre alle diciotto compagini maschili, sedici di A e due di B, la Figc ha concesso la licenza Uefa anche a sei formazioni del campionato femminile.

Si tratta di Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Roma e Sassuolo. Tornando alla Serie A, ricordiamo come il campionato italiano potrebbe arrivare ad ottenere fino a nove squadre nelle competizioni europee il prossimo anno, considerato la presenza di Atalanta e Fiorentina nelle finali rispettivamente di Europa League e Conference League e il quinto posto Champions ottenuto grazie al ranking.

Classifica alla mano, nessuna delle quattro compagini che non ha ricevuto la licenza, concorre per un posto in Europa la prossima stagione.