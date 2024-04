Juventus-Milan, la sfida è anche sul calciomercato: il big si libera con lo sconto

Juventus-Milan è il big match della 34esima giornata di Serie A, ma la sfida potrebbe estendersi presto oltre il campo e finire sul calciomercato

Cosa ne sarà di Juventus e Milan nella prossima stagione non è poi così chiaro. Intanto le due squadre, che hanno visto festeggiare la seconda stella all’Inter, si fronteggiano sul campo in una sfida che vale il secondo posto, ma l’amaro in bocca resta, soprattutto per i rossoneri.

Gli uomini di Massimiliano Allegri avranno l’occasione di vincere almeno la Coppa Italia, dopo aver eliminato la Lazio in un confronto non semplice. Stefano Pioli, invece, ha lasciato per strada tutti gli obiettivi e si è avvicinato pericolosamente all’esonero a fine stagione, ormai con poche chance di restare. Anche il tecnico livornese non è messo affatto bene e le sue possibilità di permanenza sono ormai ridotte.

A prescindere da chi ci sarà in panchina nella prossima stagione, un nuovo scontro si profila, questa volta sul calciomercato. C’è un nome, infatti, che piace tantissimo a entrambe le società e che ora potrebbe tornare di moda, già nella prossima sessione.

Hojbjerg accende la sfida tra Juventus e Milan: il prezzo calo

Sia Juventus, sia Milan sono destinate a investire per migliorare il loro centrocampo e proprio in quest’ottica sono interessate a Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista del Tottenham ha perso definitivamente il posto da titolare in questa stagione: ha totalizzato 31 presenze in Premier League, ma solo il 19% da titolare.

A referto non ha messo a referto né un gol, né un assist. Il suo percorso con gli Spurs sembra arrivato agli sgoccioli, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2025 e la prossima sarà l’ultima estate buona per venderlo. La sua valutazione nel frattempo è calata a dismisura, anzi si è dimezzata. Da 40 milioni di euro ora ne servirebbero solo 20, una cifra più che accettabile per un calciatore del suo valore e ancora con qualche anno ad alti livelli.

Per entrambe le big italiane sarebbe il nome giusto da piazzare davanti la difesa, in grado di dare geometrie, qualità e sostanza. Vedremo chi avrà la meglio e con quale forma, anche se bisogna prestare attenzione anche alle altre big europee.