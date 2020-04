Coronavirus, calano finalmente i deceduti: il bollettino del 26 aprile

CORONAVIRUS BOLLETTINO 26 APRILE / Cala il numero dei morti da COVID-19: i nuovi dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile registrano 260 deceduti nelle ultime 24 ore, 155 in meno rispetto a ieri. Una discesa considerevole che, però, cozza con l'inversione di tendenza degli attualmente positivi, che torna a crescere (+256) dopo diversi giorni in discesa. Quasi il 40% dei 2.324 nuovi guariti risiede in Lombardia (920). Calano anche le persone ricoverate: 2.009 in terapia intensiva (-93), 21.372 ricoverate con sintomi (-161).

I casi attualmente positivi sono 35278 in Lombardia, 15519 in Emilia Romagna, 12341 in Piemonte, 9138 in Veneto, 6069 in Toscana, 3480 in Liguria, 4573 nel Lazio, 3308 nelle Marche, 2924 in Campania, 2937 in Puglia, 1682 nella provincia di Trento, 2107 in Sicilia, 1248 in Friuli Venezia Giulia, 2068 in Abruzzo, nella provincia di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d'Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata, 200 in Molise.

