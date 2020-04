CALCIOMERCATO INTER KEAN EVERTON / Bufera su Moise Kean. L'attaccante dell'Everton ha violato la quarantena del Governo inglese, organizzando nei giorni scorsi un party nella propria abitazione come svela il 'Daily Star' con tanto di foto e video della serata. Una festa proseguita fino alla sei del mattino come rivela una fonte al tabloid inglese, con i 'Toffees' che potrebbero punire Kean con una multa salatissima.

Una leggerezza che potrebbe costare carissimo all'ex attaccante della Juventus, con l'Everton intenzionato a prendere seri provvedimento per l'accaduto.

Calciomercato Inter e Roma, Kean verso l'addio alla Premier

Il club di Liverpool ha diffuso una nota attraverso la stampa inglese per commentare l'accaduto: "L'Everton Football Club è rimasto scioccato nel venire a conoscenza che un giocatore della prima squadra ha ignorato le ordinanze del Governo e la politica del club in relazione all'emergenza coronavirus - si legge - Il club ha fortemente espresso la sua delusione per il calciatore e ha chiarito che tali azioni sono assolutamente inaccettabili. Everton ha regolarmente sottolineato l'importanza di seguire tutte le linee guida del governo - comprese le regole e i consigli all'interno e all'esterno della casa - attraverso una serie di comunicazioni ufficiali a tutti i membri dello staff, inclusi i giocatori".

L'ennesima bravata di Kean, che non si è ambientato in Premier League e il cui rendimento è stato finora deludente con una sola rete firmata nel campionato inglese, rischia di avere delle ripercussioni anche in sede di mercato. Anche con Ancelotti in panchina la storia non sembra cambiata, con l'ultima uscita fuori le righe che potrebbe segnare l'addio all'Everton e il ritorno in Italia: Inter, Roma e in seconda battuta il Napoli sono pronte ad approfittare della situazione nella prossima finestra estiva.