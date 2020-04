CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI / Il calcio giocato, in Serie A, è fermo dal 9 marzo, ma proseguono le indiscrezioni di mercato, che con l'avvicinarsi dei mesi estivi si fanno sempre più insistenti. In attesa di capire come e quando si potrà scendere nuovamente in campo, infatti, le società progettano la loro prossima campagna di rafforzamento, che in alcuni casi potrebbe prevedere cessioni eccellenti. Lo sa bene il Napoli di De Laurentiis che, dopo aver speso cifre importanti lo scorso gennaio, aveva già paventato cessioni eccellenti in estate. Così, sempre attente a ogni occasione, Juventus e Inter vagliano il colpaccio dalla Campania; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sul derby d'Italia per i talenti azzurri: da Meret e Allan a Mertens e Milik, anche sul calciomercato è Juventus contro Inter per i campioni del Napoli.

Calciomercato, da Meret a Milik: Juventus e Inter attente

Seguito già in passato dalla Juventus, Meret è tra i nomi caldi di Inter e Milan. Il portiere italiano classe '97, che con Ancelotti in panchina ha oscurato i suoi rivali nel Napoli, non è centrale nel progetto tattico di Gattuso, il quale gli preferisce Ospina per la migliore qualità nei passaggi. Così, nonostante la volontà degli azzurri di trattenerlo a meno di offerte irrinunciabili, il suo profilo è tornato in auge per le big italiane, che acquistandolo si assicurerebbero uno dei migliori giovani nel ruolo. Juventus e Inter, però, pensano anche ad Allan, più volte al centro di indiscrezioni nelle ultime stagioni: il prezzo minimo fissato dal club sarebbe di circa 40 milioni di euro. Il brasiliano piace molto a Sarri, che ha avuto modo di valorizzarlo nell'esperienza azzurra, mentre nella mediana interista sarebbe un innesto importante per grinta e dinamismo. Come anticipato da Calciomercato.it, a inizio marzo Juve ed Inter hanno avuto contatti con l'entourage di Milik, in scadenza di contratto a giugno 2021 e in attesa di novità sulla trattativa per il rinnovo col Napoli.

Valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, piace molto a entrambe le società italiane, le quali devono fare i conti con la concorrenza di Chelsea e Tottenham , che potrebbero offrireper convincere gli azzurri. Infine, a inizio marzo era vicino l'accordo per il rinnovo tra il Napoli e Mertens , ma le ultime notizie vedono l'Inter di nuovo alla carica, mentre laavrebbe proposto un triennale da 3,5 milioni di euro. Sempre ingolosita dai colpi a parametro zero, la Juve potrebbe inserirsi per 'regalare' a Sarri il suo 'pupillo'.

Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Callejon: le altre cessioni eccellenti

Tra le possibili cessioni eccellenti del Napoli figurano anche altri giocatori che potrebbero andare all'etero. Koulibaly sarebbe un innesto eccezionale per Juventus e Inter, ma ad oggi, in caso di addio, si aprirebbero le porte di Premier League (Manchester United su tutte), Liga spagnola (Real Madrid e Barcellona) o Ligue 1 (PSG). Hysaj è stato accostato alla Juve ma piace molto alla Roma, che potrebbe approfittare della sua volontà, già manifestata la scorsa estate, di cambiare aria. Inoltre, seguito dall'Inter a gennaio, anche Fernando Llorente valuta il suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Vesuvio dato lo scarso utilizzo concessogli da Gattuso. Il destino di Callejon, infine, resta tra Spagna e rinnovo. In caso di addio ai campani, per lui in pole sembra esserci il Valencia.

