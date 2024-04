Inter-Torino, Inzaghi perde anche Dimarco: le ultime

Oggi il terzino nerazzurro non si è allenato. Domani dovrebbe andare in panchina, pur non essendo disponibile nemmeno a gara in corso

Non solo Acerbi. Domani col Torino, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Federico Dimarco.

Stando alle indiscrezioni da Appiano Gentile, il terzino dell’Inter non si è allenato oggi a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Domani dovrebbe seguire i compagni andando in panchina, non potendo però essere a disposizione del tecnico interista. Possibili esami strumentali all’inizio della prossima settimana.