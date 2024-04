HIGHLIGHTS | La Juve sbatte su Thiaw e Sportiello: finisce a reti bianche allo Stadium

Finisce 0-0 Juventus-Milan, con la Juventus che sbatte su Thiaw e Sportiello: bianconeri più pericolosi, ma la sfida finisce a reti bianche

Il Milan conserva cinque punti di vantaggio sulla Juventus: un risultato prezioso in ottica secondo posto . Un primo tempo privo di emozioni, mentre nella ripresa le occasioni sono maggiori, soprattutto per i padroni di casa, ma allo Stadium finisce 0-0.

Nel primo tempo vince la noia, con poche chances da una parte e dall’altra. La migliore capita a Vlahovic su calcio di punizione nel finale, ma Sportiello è molto bravo a mettere in corner. Il portiere rossonero è poi grande protagonista nella ripresa. Decisivo in particolare con un doppio intervento su Kostic e Danilo nel giro di pochi secondi. Le occasioni migliori per il Milan sono un tiro da lontano di Loftus-Cheek che sfiora il palo di Szczesny e un tiro di Leao verso la porta deviato da Bremer. Nella ripresa però molto meglio la Juve, soprattutto dall’ingresso di Chiesa che crea non pochi grattacapi alla difesa rossonera.

Sportiello risponde presente anche su Milik, mentre è Thiaw a salvare un gol già fatto dopo un’uscita incerta da parte del 57 rossonero. Rabiot conclude, ma il difensore tedesco, autore di un’ottima prova, riesce a salvare sulla linea un gol già fatto. Nell’assalto finale la Juve non riesce a trovare il gol. I rossoneri conservano dunque cinque punti di vantaggio sui bianconeri, un margine importante per il secondo posto. Mentre la Juve non riesce a staccare il Bologna, che in caso di vittoria contro l’Udinese, potrebbe raggiungere gli uomini di Allegri al terzo posto, in attesa dello scontro diretto.

Juventus-Milan 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna 62, Roma 58, Atalanta** 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno