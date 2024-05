Steward colpito da un petardo: slitta l’inizio di tutte le partite

Spiacevole episodio per la sfida di campionato: posticipato il calcio d’inizio anche di tutte le altre partite in corso

Attimi di paura a Piacenza per il match tra Feralpisalò e Ternana, valevole per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie B.

Uno steward sugli spalti è stato infatti colpito da un petardo, da come si apprende lanciato dal settore ospiti dove sono presenti i tifosi umbri. L’uomo è stato trasportato fuori dallo stadio per le prime cure, ma fortunatamente non ha riportato ferite importanti accusando un po’ di dolore alla gamba. La partita del ‘Garilli’ è iniziata così con qualche minuto di ritardo per accertare le condizioni dello steward e ristabilire la situaizone.

Visto quanto accaduto tra Feralpisalò e Ternana, anche le altre gare dell’ultimo turno della regular season di Serie B hanno posticipato il fischio d’inizio per mantenere la contemporaneità su tutti i campi di gioco.