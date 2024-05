Var e non solo: ancora bufera sull’Inter e sulla ‘Marotta League’

Notevoli polemiche per Frosinone-Inter in corso, contestazioni sulle decisioni del Var e non solo: nerazzurri nel mirino

Weekend di campionato inaugurato da Frosinone-Inter, allo ‘Stirpe’, match molto significativo, non tanto per i freschi campioni d’Italia, ma per i padroni di casa, che si giocano pesantissimi punti salvezza. E proprio per questo, le polemiche non mancano.

Inter che ha trovato il vantaggio al termine di una bella azione, ma con Frattesi che ha insaccato in maniera rocambolesca, colpendo la palla con il ginocchio e calciandosela addosso. Rete parsa regolare dopo controllo al Var, ma c’è chi ritiene che il centrocampista nerazzurro abbia invece toccato con il braccio anziché con il petto. Ad alimentare le contestazioni, anche l’atteggiamento dell’Inter, secondo alcuni ‘accomodante’ la scorsa settimana con il Sassuolo e questa sera più concentrato con il Frosinone, in qualche modo andando ad influenzare la corsa salvezza. E ritornano le critiche sulla cosiddetta ‘Marotta League’ di cui si parla sui social. Ecco alcuni dei post su ‘X’:

Dopo la pausa Sassulo, il VAR ha ricominciato a macinare punti a favore dell'inter… — Daniele Prone (@enorpeleinad) May 10, 2024

Ma che var è??? Io ricordo almeno due gol di mano quest'anno.. Mah #frosinoneinter — ottilia (@Silvilly1) May 10, 2024

Complimenti all'Inter che ha falsato la corsa salvezza per esigenze del proprio bilancio. — Oronzo (@MrRuggeri0) May 10, 2024

La porcata fatta dall’Inter settimana scorsa è pazzesca…stai a vedere che il Sassuolo si salva e scendono Udinese e Frosinone — Gianluca (@gianluspin) May 10, 2024