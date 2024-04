Serie A, Lazio-Verona 1-0: la cronaca della gara

Il programma del sabato del trentaquattresimo turno di Serie A si chude con Lazio-Verona: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Raggiunto a quota 31 punti dal Frosinone, vittorioso contro la Salernitana, il Verona fa visita alla Lazio nell’anticipo serale della trentaquattresima giornata di Serie A. Una sfida che ha assunto ancora maggiore importanza dopo il recupero di Udinese-Roma. La sconfitta dei friulani, infatti, consentirebbe agli scaligeri di portarsi addirittura a sei punti dalla zona retrocessione in caso di vittoria in attesa delle partite di domani.

I biancocelesti, dal canto loro, devono rispondere alla vittoria dei giallorossi, quinti in classifica con sei punti di vantaggio sugli acerrimi rivali. Reduce da tre vittorie consecutive tra tutte le competizioni, la squadra dell’ex di turno Igor Tudor vuole cancellare la delusione del mancato approdo in finale di Coppa Italia per mano della Juve. Nonostante il divario in classifica tra le due squadre, il bilancio delle ultime cinque sfide in campionato è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa e tre pareggi. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello Stadio Olimpico.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Verona

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mitrovic, Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna 62, Roma 58, Atalanta** 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 28, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno