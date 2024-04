Prima la Champions, poi il Milan: colpo rossonero

Il Milan punta sulla difesa per la prossima stagione: in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, arriva il colpo dalla Premier League

Finire nel miglior modo possibile la stagione, poi sarà il momento della rivoluzione. Il Milan si presta a chiudere l’era Pioli: la doppia sconfitta Europa League-derby ha dato il colpo di grazia all’allenatore rossonero.

Il Milan ripartirà senza di lui ed è iniziata ormai da tempo la caccia al successore: Lopetegui è il nome che sembra più caldo al momento, ma non l’unico vagliato dalla dirigenza con Ibrahimovic che avrà un peso importante nella scelta. Intanto i rossoneri guardano anche al mercato ed in attesa di capire quel che sarà dei big (da Maignan a Theo Hernandez e Leao), la società sa che ci sono due reparti in cui intervenire in maniera importante: l’attacco, dove andrà via Giroud, e la difesa, individuata come punto debole della formazione.

Proprio per la retroguardia il Milan è entrato in corsa per uno dei protagonisti della sorpresa Aston Villa che con Emery è in piena corsa per un posto Champions: Diego Carlos.

Calciomercato Milan, idea Diego Carlos: i dettagli

Stando a quanto riportato da ‘Sport’, infatti, il 31enne difensore brasiliano è uno degli obiettivi della società rossonera per la prossima stagione.

Legato al club inglese fino al 2026, in possesso anche di cittadinanza spagnola, Diego Carlos sarebbe attratto dalla possibilità di vestire la maglia di un club prestigioso come il Milan. Da valutare, ad ogni modo, quale sarà la scelta per la panchina della società lombarda e se il nuovo allenatore darà il via libera al suo acquisto.

In attesa, Diego Carlos continua a giocare con l’Aston Villa e ad andare a caccia di una qualificazione in Champions che sarebbe un traguardo importantissimo per la società britannica. Con il Milan alla finestra.