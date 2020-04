UEFA CORONAVIRUS CLASSIFICHE RANKING / In corso la riunione del Comitato Esecutivo dell'Uefa, per decidere le linee guida da adottare nel caso in cui ci siano dei campionati che per via dell'emergenza coronavirus non riprendano.

Stando alle ultime notizie riportate da 'Sky Sport', si va verso il congelamento delle classifiche al momento dello stop per stabilire i piazzamenti per le coppe europee. Dunque, no all'ipotesi di procedere secondo ranking Uefa, né a quella di possibili 'wild card'. Secondo 'Sport Mediaset', inoltre, la data ultima per concludere i campionati, per dare poi spazio alle coppe europee, sarebbe stata individuata nel, con la necessità da parte delle singole federazioni di presentare un piano per la ripresa entro il