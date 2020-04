Calciomercato Lazio, Tare prova il nuovo colpo 'alla Klose'

CALCIOMERCATO LAZIO GOTZE / Nove anni dopo l'arrivo di Miroslav Klose a parametro zero, la Lazio studia un altro grande affare dalla Bundesliga. Si tratta di Mario Gotze, attaccante classe '92 che ha già annunciato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza col BorussiaDortmund e cerca una nuova sistemazion in un altro campionato top europeo.

Possibilmente in un club che giocherà la prossima Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' dunque la dirigenza biancoceleste sta seriamente valutando la possibilità di ingaggiare il tedesco, accostato anche ad altre società italiane come Roma e Milan. Dall'entourage arrivano conferme sull'interesse manifestato da alcuni club di Serie A per l'ex enfant prodige della Germania, per la Lazio però l'ostacolo ingaggio non è semplice da aggirare: Gotze guadagna ora 10 milioni lordi all'anno, difficile immaginare una richiesta inferiore ai 4 milioni netti. Cifra che nel club di Lotito al momento non guadagna nessuno.