CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE REAL MADRID / Lasciare il Real Madrid, ma soltanto per la Juventus: Zinedine Zidane ha le idee chiare sul proprio futuro. L'idea, tornata a galla di recente, di vederlo sulla panchina bianconera lo attrae: il francese sarebbe pronto a dire addio alla società spagnola soltanto per insediarsi a Torino, al posto occupato oggi da Maurizio Sarri.

Nelle ultime settimane si è parlato di una Juventus in pressing sull'allenatore plurivincitore della Champions per la prossima stagione masu questa tempistica ha qualche dubbio: l'emergenzacon le conseguenze economiche e un calciomercato in versione ridotta fa sorgere dubbi al tecnico sull'opportunità di abbracciare subito l'avventura juventina. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Diverso il discorso per il futuro: Zidane vuole allenare la Juventus, anzi ha scelto proprio i bianconeri come prossima tappa della sua carriera. Per lui non ci sono dubbi: dopo il Real Madrid c'è la Juventus, la scelta è già stata fatta. Ora resterà da capire se e quando l'aspirazione di Zidane diventerà realtà: in caso di ripartenza della stagione, il futuro di Sarri sarebbe legato ai risultati e in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati (scudetto su tutti) un cambio di guida tecnica diventerebbe realtà.